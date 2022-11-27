Tv8 ekranlarında yayınlanan Masterchef eleme adayları her hafta belli olmaya devam ediyor. MasterChef'te bu hafta eleme gecesinin ardından potaya giden isim belli oldu. Bu nedenle özellikle programı kaçıran kişiler başta olmak üzere birçok kişi MasterChef potaya kim gitti? Sorusunu araştırıyor. Peki, MasterChef potaya kim gitti? 26 Kasım MasterChef eleme potasında kimler var? MasterChef eleme adayları kim?

Masterchef'in yeni bölümünde yarışmacılar eleme potasına girmemek için ilk olarak topik yemeğini hazırladılar. Masterchef'te eleme adayını belirlemek için yarışmacılar bu bölümde bireysel olarak yarıştılar. Bu hafta Masterchef'in eleme potasında 4 isim yer alıyor. Peki, MasterChef potaya kim gitti? 26 Kasım MasterChef eleme potasında kimler var? MasterChef eleme adayları kim?

MASTERCHEF POTAYA KİM GİTTİ?

Masterchef'te geçtiğimiz haftalarda eleme potasında 6 isim yer alıyordu. Yarışmacı sayısı azaldıktan sonra bu hafta eleme potasında 4 isim yarışmaya veda etmemek için yarışacak.26 Kasım Masterchef yayınında mavi ve kırmızı takım olmadan yarışmacılar bireysel olarak yarıştılar ve eleme adayı olmamak için rekabet ediyorlar. İlk turda gecenin en başarılı yemeğini Kıvanç yaptı ve eleme potasına girmekten kurtuldu. İkinci başarılı tabağı Görkem ve üçüncü başarılı tabağı yapan Büşra ise Masterchef'te eleme potasına girmediler.4.eleme adayı ise Tolga oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Bu hafta Masterchef'in eleme potasında Fatma Nur, Gamze, Burak Kaya ve Tolga oldu.