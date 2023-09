TV8 ekranında yayınlanan Masterchef yarışmasında eleme heyecanla devam ediyor. Masterchef potada kimler var ve Masterchef All Star eleme adayları kimler olduğu merak ediliyor. 24 Eylül 2023 Masterchef kim elendi ve Masterchef bu akşam kim elendi soruları gündeme geliyor. Peki, Masterchef potada kimler var? Masterchef All Star eleme adayları kim? 24 Eylül 2023 Masterchef kim elendi?

Masterchef potada kimler var ve Masterchef All Star eleme adayları kimler olduğu araştırılıyor. Seyirciler tarafından yoğun ilgiyle takip edilen Masterchef programında bu akşam yarışmaya bir isim veda edecek.

24 EYLÜL MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

Masterchef yarışmasında bu haftanın eleme adayları Dilara, Kerem, Azize, Sergen, Barbaros, Sefa ve Tanya oldu. Bu akşam jüri üyeleri, yarışmacılardan yaban turbu ve çubuk tarçın ile yaratıcı bir yemek yapmalarını bekliyor. Masterchef yarışmasında henüz elenen yarışmacı belli değildir.

MASTERCHEF ELENEN KİM OLDU?

Bu akşam yayınlanacak olan yeni bölümde bir kişi hayallerine veda edecektir. Bu hafta kimin elendiği henüz belli değildir.

MASTERCHEF ALL STAR ELEME ADAYI KİM?

Bu akşam Masterchef programında yarışmacılar kıyasıya mücadele verdi. Jüri üyeleri yarışmacılara yaban turbu ve tarçın ürününü verdi. Masterchef All Star yarışmacıları şeftali ile birbirinden farklı yemekler yaptı. Eleme gecesinin adayları Dilara, Kerem, Azize, Sergen, Barbaros, Sefa ve Tanya oldu.

TV8 ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden itibaren izleyicileri ekran başına kilitleyen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye'de her bölüm nefes kesiyor! TV8'in heyecan dolu yemek yarışması MasterChef yeni sezonda da tüm hızıyla devam ediyor. Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısına çıkacak yarışmacılar, adeta ecel terleri döküyor. Peki kendilerinden istenen yemekleri, servis edilebilir hale getirmek için tüm gayretlerini ortaya koyan yarışmacılardan hangileri geçer not alacak?