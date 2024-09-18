MasterChef Porçini Mantarlı Ravioli tarifi! En güzel Porçini Mantarlı Ravioli tarifi! Porçini Mantarlı Ravioli tarifi nasıl yapılır? Porçini Mantarlı

Makarnayemekleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Porçini Mantarlı Ravioli aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Porçini Mantarlı Ravioli tarifi nasıl yapılır? Porçini Mantarlı Ravioli nedir? Porçini Mantarlı Ravioli nasıl yapılır, Porçini Mantarlı Ravioli yapılırken nelere dikkat edilir

PORÇİNİ MANTARLI RAVİOLİMALZEMELERİ

Sosu için;

50 g Tereyağı 1 Diş Sarımsak 3 Yaprak Adaçayı Parmesan Peyniri

Hamuru için;

2 Yumurta

Mush Natürel Sızma Zeytinyağı

Mantar dolgusu için;

1 Tutam Maydanoz

1 Yemek Kaşığı Limon Suyu

Tuz ve Karabiber

50 g Soğan

Mush Porçini Mantarı

1 Diş Sarımsak

PORÇİNİ MANTARLI RAVİOLİ NASIL YAPILIR?

Öncelikle ılık bir suda yıkadığınız mantarlarınızı sıcak su ile dolu bir kaba alın ve 15 dakika sıcak suda beklettikten sonra mantarlarınızı sıcak sudan alıp süzdürün.



Mush Natürel Sızma Zeytinyağı sıktığınız tavaya küp küp doğradığınız soğanları ve diş sarımsağı ekleyip kavurun. Doğradığınız porçini mantarlarınızı da aynı tavada kavurun. Kavurduğunuz karışıma 1 yemek kaşığı limon suyu ve mantar haşladığınız sudan ekleyin ve kısık ateşte pişmeye bırakın. Son olarak tuz ve karabiber ekleyip dolguyu bir kenara alın. Makarna hamuru için un ile yumurtayı yavaş yavaş karıştırın ve Mush Natürel Sızma Zeytinyağı ekleyerek hamurunuzu hazırlayıp.

Hazırladığınız hamura mantar dolgunuzu ekleyin. Üstünü kapattığınız hamurunuzu dilediğiniz şekilde kesin. Sos için tavada tereyağınızı eritin. Adaçayı ve sarımsağı eriyen tereyağında biraz çevirin ve haşladığınız raviolilerinizi tavada birkaç dakika daha pişirin. Üzerine parmesan peyniri rendeleyerek son dokunuşu yapın.

Afiyet olsun.