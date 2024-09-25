MasterChef pollo alla diavola tarifi! En güzel pollo alla diavola tarifi! Pollo alla diavola nasıl yapılır? Pollo alla diavola için gerekli malzemeler

Tavuk yemekleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif pollo alla diavola aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, pollo alla diavola nasıl yapılır? Pollo alla diavola nedir? Pollo alla diavola nasıl yapılır, pollo alla diavola yapılırken nelere dikkat edilir?

POLLO ALLA DİAVOLA MALZEMELERİ

Bütün tavuk 1,5 kg

İri tuz 20 gr

Acı biber 4 gr

Adaçayı 6 yaprak

Biberiye 3 dal

Sarımsak 1 diş

Tatmak için sızma zeytinyağı

POLLO ALLA DİAVOLA NASIL YAPILIR?

Acılı tavuk hazırlamak için öncelikle tavuğun tamamını alın ve göğüs kemiğini ikiye bölün. Merkezi kemiği çıkarın ve tavuğu tamamen yayın.

Bu noktada tuzu, aromatik otları, sarımsağı ve pul biberi miksere aktarın (dilediğiniz kadar ekleyin: belirtilen orta derecede acılık verecektir. Her şeyi karıştır ve küçük bir kaseye dökün. 25 gr yağ ekleyin.

Macun kıvamına gelinceye kadar kaşıkla karıştırın. Et yumuşatıcı kullanarak tavuğu hafifçe düzleştirin. Tavuğa taze hazırlanmış karışımla masaj yapın ve her ikisini de cilde yayın.

Büyük bir tavayı yağlayıp iyice ısınmasını sağlayın. Tavukları içine yerleştirin ve üstüne bir ağırlık koyun. Et yumuşatıcıyı alüminyum bir kalıba yerleştirmeyi tercih ettik.

Kısık ateşte hiç hareket ettirmeden yaklaşık 25 dakika pişirin. Daha sonra tavuğu çevirin ve güzel bir kabuğun oluştuğunu fark edeceksiniz. 25 dakika daha pişirin, her zaman ağırlığın tavuğu tavanın dibine iyice bastırdığından emin olun, diğer tarafı da altın kahverengi olana kadar. Pişirme aşamaları sırasında asla tavuğu çevirmeniz veya hareket ettirmeniz gerekmeyecek.

Bu noktada tavuğu bir kesme tahtasına aktarın ve önce tavuk kesici kullanarak ikiye bölün ve tavuk parçalarını servis tabağına alıp servis yapın.