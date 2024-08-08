MasterChef pollo al ajillo & patatas bravas recette tarifi! En güzel pollo al ajillo & patatas bravas recette tarifi!

İspanyol mutfağı yemekleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif pollo al ajillo & patatas bravas recette aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, pollo al ajillo & patatas bravas recette tarifi nasıl yapılır? Pollo al ajillo & patatas bravas recette nedir? Pollo al ajillo & patatas bravas recette nasıl yapılır?

POLLO AL AJİLLO & PATATAS BRAVAS RECETTE TARİFİ

• Kişi sayısı 4

• Hazırlama süresi 30 dakika

• Pişirme süresi 10 dakika

• Zorluk seviyesi Kolay

• Maliyet Ucuz

Tarifin malzemeleri

• 600 gr sert patates (Charlotte, Belle-de-Fontenay veya Pompadour)

• 1 kızartma banyosu

• tuz

• biber

Aioli için:

• 5 diş sarımsak (tercihen pembe)

• 1 ekstra taze yumurta sarısı

• 10 cl zeytinyağı

• 1 yemek kaşığı. yemek kaşığı süt

Tarifin hazırlanması

1. Aioli'yi hazırlayın

Sarımsak dişlerini soyun ve gerekirse filizlerini çıkarın. Sarımsakları havanda dövün, tuz ve karabiber ekleyin, ardından yumurta sarısını ekleyin ve çırparak (mayonez gibi) yağı azar azar ekleyerek aioli'yi çırpın ve sert ve homojen hale getirin. Sütü dökün, karıştırın ve oda sıcaklığında bir kenara koyun.

2. Patatas bravas'ı hazırlayın

Kızartma banyosunu ısıtın. Patatesleri soyun ve yıkayın. Bunları normal küpler halinde kesin ve kızartma banyosunda kızartın. Bunları süzün ve geniş bir servis tabağına yerleştirin. Tuzlayın ve karabiber ekleyin, üzerine aioli ekleyin ve hemen tadını çıkarın.