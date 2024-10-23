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MasterChef pirinç salatası tarifi! En güzel pirinç salatası tarifi! Pirinç salatası tarifi nasıl yapılır? Pirinç salatası için malzemeler!

MasterChef pirinç salatası tarifi! En güzel pirinç salatası tarifi! Pirinç salatası tarifi nasıl yapılır? Pirinç salatası için malzemeler!
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Pirinç salatası tarifi MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel pirinç salatası hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında pirinç salatası hazırladı. Peki, pirinç salatası tarifi nedir? Pirinç salatası nasıl yapılır? pirinç salatası nedir?

Türk mutfağı tarifleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif pirinç salatası aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, pirinç salatası tarifi nasıl yapılır? Pirinç salatası nedir? pirinç salatası nasıl yapılır, pirinç salatası yapılırken nelere dikkat edilir?

PİRİNÇ SALATASI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Malzemeler

2 çay kaşığı pirinç

80 gr. haslanmış tavuk

1 diş sarımsak

1 çay kaşığı rendelenmiş soğan

1 adet domates

1 tutam maydanoz

Zeytinyağı

Limon

Tuz

Siyah fasulye

PİRİNÇ SALATASI TARİFİ

2 çay kaşığı pirinci haşlayıp yayvan bir kaba atın. Ayrı bir kapta 80 gr. haşlanmış tavuk eti, 1 diş sarımsak, 1 çay kaşığı rendelenmiş soğan, 1 tutam maydonoz, zeytinyağı, limon ve tuz ekleyip karıştırın.

Karışımı pirincin üzerine ekleyin ve domatesle süsleyerek servis yapın.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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