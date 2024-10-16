MasterChef pırasalı Arnavut böreği tarifi! En güzel pırasalı Arnavut böreği tarifi! Pırasalı Arnavut böreği tarifi nasıl yapılır?

Börek tarifleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif pırasalı Arnavut böreği aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, pırasalı Arnavut böreği tarifi nasıl yapılır? Pırasalı Arnavut böreği nedir? Pırasalı Arnavut böreği nasıl yapılır, pırasalı Arnavut böreği yapılırken nelere dikkat edilir?

MALZEMELER

• 1 kg un,

• 1 demet pırasa,

• 1 küçük soğan,

• 1 yumurta,

• 1 kase tereyağı ve sıvı yağ karışımı,

• tuz,

• karabiber,

• kırmızı biber,

• su.

YAPILIŞI

Büyükçe bir kabın içerisine unu koyalım. (1 kg undan, yoğurmak için olan kısmını ayıralım.) Unun içine tuzu ilave edelim ve ılık su ile karıştırıp yumuşak bir hamur yapalım. Hamuru bir süre dinlenmeye bırakalım.

Diğer tarafta bir küçük soğanı küp, küp doğrayalım. Sıvı yağda hafif kavuralım . Üzerine küçük, küçük doğranmış bir demet pırasayı ilave edelim. Bir süre daha soğan ile birlikte pişirelim. Üzerine tuz, karabiber ve kırmızı biberi ilave edip, soğumaya bırakalım.

Daha sonra dinlenmek üzere bıraktığımız hamuru tezgahın üzerine alalım ve iki parçaya ayıralım. ( bir parça diğerinden çok az büyük olabilir.) Büyük olan parçayı alıp yoğuralım ve 13 eşit parçaya ayıralım, her birinden küçük bezeler yapalım. 13 küçük bezeyi ayrı, ayrı pasta tabağı büyüklüğünde açalım. Aralarına eritilmiş tereyağı ve sıvı yağ karışımından sürüp, üst üste koyalım. Daha sonra araları yağlanmış 13 kat hamuru tek bir hamur olarak tepsi büyüklüğünde açalım. Bu hamuru yağlanmış fırın tepsisine alalım. Hamurun üzerini fırça ile yağlayalım.

Aynı işlemleri ikiye ayırdığımız hamurun diğer yarısına da uygulayalım. Bu ikinci kısım hamuru 12'ye bölelim ve 12 ayrı bezeyi tek, tek açarak aralarını yağlayalım. Üst üste koyarak tepsi büyüklüğünde tek bir hamur haline getirelim.

Tepside bulunan hamurun üzerine hazırladığımız iç malzemeyi yayalım. Yeni hazırladığımız hamuru iç malzenin üzerine koyup, kapatalım. İki hamurun uçlarını bir araya getirip, kıvıralım.

Tepside hazır bulunan böreğimizi, kaşığın sapıyla servis edeceğimiz büyüklükte bölebilmek için işaretleyelim. Kalan yağımızın içerisine yumurta sarısını koyup karıştıralım ve böreğimizin üzerine sürelim. 180 derecelik fırında 45-60 dakika arasında pişirelim. Fırından çıkardığımız böreğimizi ılınınca işaretlediğimiz yerlerden keselim ve servis yapalım.

Kaynak Kişi?? : Remziye KENTSÜ

Derleyen. ??: Didem KENTSÜ