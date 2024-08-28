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MasterChef Pilav tarifi! En güzel Pilav tarifi! Pilav tarifi nasıl yapılır? Pilav için malzemeler!

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MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Pilav hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Pilav hazırladı. Peki, Pilav tarifi nedir? Pilav nasıl yapılır? Pilav nedir?

Türk mutfağı yemekleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Pilav aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Pilav tarifi nasıl yapılır? Pilav nedir? Pilav nasıl yapılır, Pilav yapılırken nelere dikkat edilir

PİLAV MALZEMELERİ

Ana yemeklerin yanında vazgeçilmez olan pirinç pilavını farklı bir lezzetle yapmayı denediniz mi? İşte, antep fıstıklı pirinç pilavı tarifi…

Tatlılara oldukça yakışan antep fıstığı pirinç pilavı ile de lezzetli bir ikili oluşturuyor. Her zamanki pirinç pilavı tarifinizi biraz değiştirerek yeni bir lezzet sunuyor.

Gerekli malzemeler:

2 yemek kaşığı tereyağı

2 su bardağı pirinç

1 su bardağı iri kırılmış Antep fıstığı

3 su bardağı su

Tuz

PİRİNÇ PİLAVI NASIL YAPILIR?

Tencereyi tencerede eritin. Yıkayıp süzdüğünüz pirinçleri üstüne ilave edip kavurmaya başlayın. Ardından pirinçler şeffaf hale gelmeye başladığında antep fıstığını ve suyu ilave edip tuzu da ekleyin. Kısık ateşte pilav suyu çekene kadar pişirin. Ocaktan aldığınız tencerenin üstünü havlu ile kapatın. 15 dakika bu şekilde dinlendirin. Afiyet olsun.

Osman Demir
Osman Demir
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