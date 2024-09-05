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MasterChef Pideli Paça tarifi! En güzel Pideli Paça tarifi! Pideli Paça tarifi nasıl yapılır? Pideli Paça için malzemeler!

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MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Pideli Paça hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Pideli Paça hazırladı. Peki, Pideli Paça tarifi nedir? Pideli Paça nasıl yapılır? Pideli Paça nedir?

Türk mutfağı yemekleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Pideli Paça aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Pideli Paça tarifi nasıl yapılır? Pideli Paça nedir? Pideli Paça nasıl yapılır, Pideli Paça yapılırken nelere dikkat edilir

PİDELİ PAÇA NASIL YAPILIR?

Kırkağaç'ta 25 senedir lokanta işleten evli ve 3 çocuk babası aşçı Emin Karaaslan, 'Pideli ayak paça' yemeğinin yapımında dikkat edilmesi gerekenleri şöyle anlattı:

"Yöreye özgü yemeğimizin yapımı ilk olarak pideden başlar. Pidemiz yöreye özgüdür. 'Çakal' pide olarak bilinir. Pideleri önce ince ince ufak kareler şeklinde kesersiniz. Tabağa yerleştirirsiniz. Sonra kuzunun kelle ve paça etini suyun içerisinde 5 saat boyunca bekletirsiniz. Ardından 2 saat boyunca kaynatırsınız. Bu kaynayan suyu etinden ayırırsınız. Elde edilen o suyu, pidenin üstüne dökersiniz. İşte tam da püf noktası burada başlıyor. Suyunu ne çok ne de az koyacaksınız. Çok koyarsanız pideler çok ıslanacak, az koyarsanız pideler kuru kalacak. Tam kıvamını tutturmanız gerekiyor. Daha sonra paçanın etini ıslanan pidelerin üzerine serpiştiriyorsunuz. Sonra kırmızıbiber, isteğe göre sirke, sarımsak ya da limon. En son olarak bolca tereyağı koyuyorsunuz. Şimdi yemeğimiz servise hazır"

Karaaslan, bu yemeğin sağlığa da oldukça faydalı olduğunu vurgulayarak, "Zengin vitamin ve mineral içeriği nedeniyle doğal antibiyotik. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Kış aylarında soğuk algınlığı ve gripten korur" dedi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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