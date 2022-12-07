MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. MasterChef'in yeni bölümünde eski yarışmacıları programa konuk oluyor. Peki, MasterChef Pelin kimdir, hangi yıl yarıştı? MasterChef Pelin Zaman kaç yaşında, nereli? MasterChef Pelin Instagram hesabı! İşte detaylar...

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TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde eski sezon yarışmacıları yarışmaya konuk oldu. 2022 MasterChef yarışmasının eski yarışmacıları merak konusu oldu. MasterChef eski yarışmacılarından Pelin Zaman'ın hayatı araştırılmaya başlandı. Peki, MasterChef Pelin kimdir, hangi yıl yarıştı? MasterChef Pelin Zaman kaç yaşında, nereli? MasterChef Pelin Instagram hesabı! Detaylar haberimizde...

MASTERCHEF PELİN KİMDİR?

MasterChef Pelin 34 yaşındadır. MasterChef Pelin, hava limanında yolcu hizmetleri memurluğu yapmaktadır. İşletme mezunu olan Pelin Zaman, 2 yıl aşçılık eğitimi almıştır. Dünya mutfağına oldukça ilgili olan yarışmacı, ileride kendisine ait bir işletme açmak istiyor.

MASTERCHEF PELİN İNSTAGRAM HESABI!

Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan yarışmacının İnstagram'da toplamda 22 bin takipçisi bulunmaktadır. İnstagram hesabına "@pelinzamannn" adresinden ulaşabilirsiniz.