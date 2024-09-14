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MasterChef Patlıcan Masakka tarifi! En güzel Patlıcan Masakka tarifi! Patlıcan Masakka tarifi nasıl yapılır? Patlıcan Masakka için malzemeler!

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MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Patlıcan Masakka hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Patlıcan Masakka hazırladı. Peki, Patlıcan Masakka tarifi nedir? Patlıcan Masakka nasıl yapılır? Patlıcan Masakka nedir?

Türk mutfağı yemekleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Patlıcan Masakka aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Patlıcan Masakka tarifi nasıl yapılır? Patlıcan Masakka nedir? Patlıcan Masakka nasıl yapılır, Patlıcan Masakka yapılırken nelere dikkat edilir

PATLICAN MASAKKA NİÇİN GEREKLİ MALZEMELER

  • 4 adet orta boy patlıcan
  • 350 gr kıyma
  • 3 adet çarliston biber ya da köy biberi
  • 2 adet domates (rendelenmiş ya da küçük doğranmış)
  • 1 adet orta boy soğan
  • 1 su bardağı sıcak su
  • 2 diş sarımsak
  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı
  • Tuz, karabiber, pul biber, kimyon
  • 1 yemek kaşığı salça
  • 1 çay bardağı sıcak su

PATLICAN MUSAKKA TARİFİ

  • İlk olarak patlıcanları alacalı soyup yuvarlak dilimleyin.
  • Tuzlu suda en az yarım saat bekletin.
  • Daha sonra kurulayıp kızgın yağda hafif kızartın.
  • Patlıcanlar kızardıktan sonra yağını çekmesi için havlu peçete üzerine çıkartın.
  • Uygun bir tavaya sıvı yağı ve kıymayı koyarak kavurun.
  • Biraz kavrulduktan sonra sonra küçük doğranmış soğanı, biberi ekleyip kavurmaya devam edin.
  • Daha sonra doğranmış sarımsağı, domatesi, salçayı ve dilediğiniz baharatları ekleyin.
  • Domates suyunu çekince 1 çay bardağı sıcak suyu ekleyip suyunu çekene kadar pişirin.
  • Tencerenin dibine patlıcanları dizip, üzerine kıymalı karışımı dökün.
  • 1 su bardağı sıcak su ekleyip orta ateşte yaklaşık 15 dakika kadar pişirin.
  • Özleşmesi için biraz dinlendirip servis yapabilirsiniz. Deneyeceklere afiyet olsun.
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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