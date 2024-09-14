MasterChef Patlıcan Masakka tarifi! En güzel Patlıcan Masakka tarifi! Patlıcan Masakka tarifi nasıl yapılır? Patlıcan Masakka için malzemeler!

Türk mutfağı yemekleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Patlıcan Masakka aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Patlıcan Masakka tarifi nasıl yapılır? Patlıcan Masakka nedir? Patlıcan Masakka nasıl yapılır, Patlıcan Masakka yapılırken nelere dikkat edilir

PATLICAN MASAKKA NİÇİN GEREKLİ MALZEMELER

4 adet orta boy patlıcan

350 gr kıyma

3 adet çarliston biber ya da köy biberi

2 adet domates (rendelenmiş ya da küçük doğranmış)

1 adet orta boy soğan

1 su bardağı sıcak su

2 diş sarımsak

3 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz, karabiber, pul biber, kimyon

1 yemek kaşığı salça

1 çay bardağı sıcak su

PATLICAN MUSAKKA TARİFİ