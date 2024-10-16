MasterChef patlıcan böreği tarifi! En güzel patlıcan böreği tarifi! Patlıcan böreği tarifi nasıl yapılır? Patlıcan böreği için malzemeler!

Börek tarifleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif patlıcan böreği aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, patlıcan böreği tarifi nasıl yapılır? Patlıcan böreği nedir? Patlıcan böreği nasıl yapılır, patlıcan böreği yapılırken nelere dikkat edilir?

PATLICAN BÖREĞİ MALZEMELERİ NELERDİR

6 adet patlıcan

2 adet kuru soğan

2-3 adet yeşil biber

2-3 adet domates

½ kg kıyma

2 adet yumurta

Tuz

Baharat

Patlıcan Böreği Nasıl Yapılır

Patlıcanların kabukları bir boş bir dolu soyulur. Uzunlamasına ortadan ikiye kesilir. Küçük küpler halinde doğranır. Tuzlu suya atılır. Soğanlar doğranır. Sırayla biber ve patlıcanlar atılır ve kavrulur, soğumaya bırakılır. Bu karışıma çiğ kıyma ve yumurta katılıp karıştırılarak tepsiye dizilir. Fırında altı üstü kızarana kadar pişirilir.