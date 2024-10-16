MasterChef patatesli tava böreği tarifi! En güzel patatesli tava böreği tarifi! Patatesli tava böreği tarifi nasıl yapılır? Patatesli tava böreği için

Börek tarifleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif patatesli tava böreği aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, patatesli tava böreği tarifi nasıl yapılır? Patatesli tava böreği nedir? Patatesli tava böreği nasıl yapılır, patatesli tava böreği yapılırken nelere dikkat edilir?

PATATESLİ TAVA BÖREĞİ MALZEMELERİ

3 adet yufka

İç harcı için;

1 tatlı kaşığı kırmızı tatlı toz biber

Sıvı yağ

Karabiber

Tuz

3 adet orta boy patates

1 adet orta boy soğan

150 gr. lor veya beyaz peynir (isteğe bağlı)

En son üzerine dökmek için;

Yarım su bardağı maden suyu

Sosu için;

2 adet yumurta

3/4 (bir yarım+bir çeyrek) su bardağı süt (1 su bardağından 2 parmak eksik)

1/4 (çeyrek) su bardağı sıvı yağ (2 parmak kadar)



PATATESLİ TAVA BÖREĞİ TARİFİ

Öncelikle iç harcımız için soğanlarımızı minik minik doğruyoruz. Sıvı yağ koyduğumuz tavamızda, diriliklerini hafif alıyoruz.

Sonra ayrı bir alanda patateslerimizi soyup, güzelce rendeliyoruz. Tavaya alırken iki avucumuzda suyunu sıkıp, kavurmaya başlıyoruz. Patatesler yumuşadığında, ocaktan alıp baharatlarını-tuzunu ve isterseniz peynirini katıp; güzelce harmanlıyoruz. Biraz ılınması için dinlendiriyoruz.

Ardından sosumuzu da hazırladıktan sonra; tavamıza 1,5 yemek kaşığı kadar sıvı yağ döküp, her yerine sürüyoruz. İlk kat yufkamızı kenarları dışarıdan sarkacak şekilde yerleştiriyoruz. Bolca sostan döküyoruz. (2 küçük kepçe kadar) İkinci kat yufkamızı elimizde buruşturarak, tavanın ortasına diğer yufkanın üstüne yerleştiriyoruz.

DeamındaSostan ilave edip, iç harcımızı eşit bir şekilde dağıtıyoruz. Son kat yufkamızı da ortaya doğru toplayarak yerleştirdikten sonra; sosundan sürüp, kenardan sarkan ilk kat yufka parçalarımızı üzerine kapatıyoruz.En son olarak; yarım su bardağı maden suyunu gezdirerek döküp, ocağı açıyoruz. Isındıktan sonra kısık ateşe getirip, arkalı önlü bir güzel pişiriyoruz.

Afiyet olsun.