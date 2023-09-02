MasterChef Ozi kimdir? MasterChef Ozi gerçek adı ne?

Masterchef 26 Ağustos 2023 konuk şefi Ozi oldu. İzleyiciler Ozi kimdir, hayatı ve biyografisi nedir merak etti. Peki, Ozi kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, evli mi, mesleği nedir, imza yemeği nedir? Ozi ile ilgili bilgiler yazımızda...