MasterChef Onur yüzü yandı mı? MasterChef 11 Eylül Çarşamba kızgın yağ kazasını kim yaptı, Onur'a ne oldu?

TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef yeni bölümü ile ekrana geliyor. Jürileri ve yarışmacıları ile ilgi odağı olan MasterChef yakından takip ediliyor. MasterChef Onur yüzü yandı mı? MasterChef 11 Eylül kızgın yağ kazasını kim yaptı, Onur'a ne oldu?

MASTERCHEF ONUR YÜZÜ YANDI MI?

11 EylülÇarşamba MasterChef'in yeni bölüm fragmanında kızgın yağ kazası yaşandığı görüldü.

Yarışmacıların da panikle takip ettiği görüntüler izleyicileri de endişelendirdi.

Görüntülerde Onur'un kızgın yağ tenceresini taşırken ayağının kaydığı ve üzerine yağ sıçradığı görülüyor.

Onur'un son durumu hakkında henüz açıklama yapılmadı.