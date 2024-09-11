İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 11 Eylül Çarşamba İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor?

Günümüzde birçok kişi, haberleri, güncel olayları ve sosyal etkileşimleri Instagram üzerinden takip etmektedir. Ancak, platformun teknik altyapısında yaşanan sorunlar nedeniyle zaman zaman çökme durumları meydana gelebilmektedir. Bu durumda kullanıcılar, hesaplarına erişimde zorluk yaşayabilir, güncellemeleri göremez veya paylaşımlarda bulunamazlar. Peki, İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 11 Eylül Çarşamba İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Detaylar haberimizde...

İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?