Masterchef Onur neden yok, elendi mi, nerede? Masterchef Onur neden elendi? Masterchef Onur Biçim kimdir, kaç yaşında, nereli?

Masterchef'te 4 Eylül Pazar gecesi eleme yaşandı. Onur, Ayaz ve Metin arasından elenen isim Onur oldu. Bunun ardından vatandaşlar, Masterchef Onur elendi mi, neden elendi? Masterchef Onur neden yok, elendi mi? Masterchef Onur kimdir, kaç yaşında, nereli? merak etti. Peki, Onur Biçim kimdir, elendi mi? İşte detaylar...

Masterchef yeni bölümde Onur'un olmaması seyirciler tarafından dikkat çekti. Peki, Masterchef Onur elendi mi, neden elendi? Masterchef Onur Biçim neden yok, elendi mi? Masterchef Onur kimdir, kaç yaşında, nereli?

MASTERCHEF ONUR ELENDİ Mİ, NEDEN YOK?

Masterchef'te haftanın ikinci eleme oyununda yarışmaya veda eden isim Onur Biçimn oldu. Onur bundan böyle programda yer almayacak. Ek olarak Onur'un yerine yedeklerden Vural yarışmaya dahil olmuştur.

MASTERCHEF ONUR KİMDİR?

Onur Biçim 24 yaşında ve aslen Diyarbakırlı'dır. Alaylı bir şef olan Onur Biçim Masterchef'te 1. turu geçmeyi başarmıştır. 14 yaşından beri mutfakta olan Onur Biçim bugün 24 Temmuz tarihinde Masterchef 2. turda mücadele ediyor.

Onur Biçim, 2. turda en iyi süt helvasını yaparak bir üst tura yükseldi. Masterchef'te Onur 3. turda en iyi tabağı çıkartıp ana kadroya kalmıştı. Dünkü yarışta ise (4 Eylül Pazar) Onur yarışmaya veda eden isim oldu.