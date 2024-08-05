MasterChef Onur kimdir? MasterChef Onur Üresin kaç yaşında, evli mi, bekar mı, çocuğu var mı?

Haftalardır süren MasterChef ana kadro elemeleri sona erdi ve asıl yarışma şimdi başlıyor. 20 çiçeği burnunda MasterChef adayı, şampiyon olmak için zorlu bir sürece giriyor. Ana kadroya adını yazdıran yarışmacılar, izleyicilerin merak konusu oldu. MasterChef Onur Üresin kimdir?

MASTERCHEF ONUR ÜRESİN KİMDİR?

Onur Üresin, 16 yaşından beri aşçılık yapmaktadır. Turizm Otelcilik mutfak mezunu olan Onur, 19 yaşından beri İngiltere'de yaşıyor ve şu anda 31 yaşındadır. Liseler arası aşçılık yarışmalarında gümüş madalya kazanan Onur, yarışmada fesleğenli kuzu pirzola ile üst tura çıktı. İlk turda profiterol hazırlayan Onur, ikinci turda yaratıcı bir kuzu but tabağı ile ana kadroya girmeyi başardı.

16 yaşından beri aşçılık yapan Onur, Marmara Üniversitesi Turizm ve Aşçılık bölümünden mezun. 31 yaşında olan yarışmacı aşçılık kariyerine erken yaşlarda adım atmış ve uluslararası mutfak deneyimi kazanmış

MasterChef Türkiye 2024 sezonu haftalardır süren elemelerini dün akşam sonlandırdı. 20 yarışmacının 3 turdan oluşan elemeyi geçerek ana kadroya adını yazdırdığı sezonda 20. yarışmacı belli oldu.

Ana Kadro:

1. Zeynep

2. Hakan

3. Onur

4. Ümmühan

5. Deniz

6. Çağlar

7. Serhat

8. Alper

9. Ayşe

10. Beril

11. Semih

12. Eda

13. Muratcan

14. Zeynep

15. Nigar

16.Beyza

17.Emre

18.Kaan

19.Kerem

20.Nevzat