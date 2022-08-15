Masterchef Onur kimdir? Masterchef Onur kaç yaşında, nereli? Onur Biçim kimdir?

Masterchef'te yeni sezon büyük heyecana sahne olarak başladı. Yarışmacılar Masterchef mutfağında hünerlerini sergilerken Masterchef izleyicileri yarışmacılar hakkında detaylı bilgileri merak ediyor. Peki, Masterchef Onur kimdir? Masterchef Onur kaç yaşında? Masterchef Onur nereli? Onur Biçim instagram hesabı var mı?

Masterchef Onur kim? Masterchef'te yeni sezon büyük heyecana sahne olarak başladı. Yarışmacılar Masterchef mutfağında hünerlerini sergilerken Masterchef izleyicileri yarışmacılar hakkında detaylı bilgileri merak ediyor. Peki, Masterchef Onur kimdir? Masterchef Onurkaç yaşında? Masterchef Onur nereli? Onur Biçim instagram hesabı var mı? İşte detaylar...

MASTERCHEF ONUR KİMDİR?

Masterchef Onur'un soyadı Biçim'dir. Onur Biçim 24 yaşında ve aslen Diyarbakırlı'dır. Alaylı bir şef olan Onur Biçim Masterchef'te 1. turu geçmeyi başarmıştır. 14 yaşından beri mutfakta olan Onur Biçim, 24 Temmuz tarihinde Masterchef 2. turda en iyi süt helvasını yaparak bir üst tura yükseldi. Masterchef ana kadroda yer almaktadır.

MASTERCHEF 2022 ANA KADROYA GİREN YARIŞMACILAR