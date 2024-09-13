MasterCHef Onur Kaan neden kavga etti? Onur Kaan'a ne dedi 13 Eylül Cuma?

TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef yeni bölümü ile ekrana geliyor. Jürileri ve yarışmacıları ile ilgi odağı olan MasterChef yakından takip ediliyor. Peki, MasterCHef Onur Kaan neden kavga etti? Onur Kaan'a ne dedi?

MASTERCHEF ONUR KAAN NEDEN KAVGA ETTİ?

MasterChef'in 13 Eylül Cuma günü ekrana gelecek bölümünde Onur ve Kaan arasında yaşanan diyalog dikkatleri çekti. İkilinin atışması kavgaya dönüşürken tartışmaya takım arkadaşları da dahil oldu.

İşte yaşananlar:

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