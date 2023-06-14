Masterchef Onur Dursun kimdir, hangi sene yarıştı? Masterchef 2023 Onur Dursun kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne, instagram hesabı ne?

Masterchef 2023 yeni sezon yarışmacıları kimler olacak merak edildi. Yeni sezon Masterchef All Star yapılacak, eski yarışmacılar yer alacak. Masterchef All Star'da yer alan isimlerden birisi de Onur Dursun oldu. Peki, Masterchef Onur Dursun kimdir, hangi sene yarıştı? Masterchef 2023 Onur Dursun kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne, instagram hesabı nedir? İşte detaylar...

Masterchef 2023 bugünkü ilk bölümüyle başlayacak. İzleyiciler yeni sezon yarışmacılarını merak etti. Yeni sezona katılacak isimlerden birisi de Onur Dursun oldu. Peki, Masterchef Onur Dursun kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi yıl yarıştı? Masterchef Onur Dursunhangi sene yarıştı ve kaçıncı oldu? Masterchef Onur Dursun All Star kadrosuna dahil oldu mu? Masterchef Onur Dursun kadroya girdi mi? İşte bilgiler...

MASTERCHEF ONUR DURSUN KİMDİR?

Onur Dursun 24 yaşında ve aslen İzmirli'dir. İzmir'de sağlık görevlisi olarak çalışmıştır. Masterchef Onur Dursun 2019 yılında yarışmıştı. Bu sezon Masterchef All Star'da ana kadroya girmek için yarışıyor.

MASTERCHEF ONUR DURSUN HANGİ YIL YARIŞTI?

Masterchef Onur Dursun 3. sezonda yani 2019 yılında yarışmıştır.