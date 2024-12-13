MasterChef Onur annesi Müşerref Hanım kim, kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Masterchef'in son bölümüne anneler damga vurdu. Yarışmacılar, annelerinin stüdyoya gelmesiyle duygusal anlar yaşadı. Sürpriz ziyaret karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyen yarışmacılardan bazılarının gözleri doldu. Peki, MasterChef Onur annesi Müşerref Hanım kim, kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

MASTERCHEF ONUR ANNESİ MÜŞERREF HANIM KİM, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, MESLEĞİ NE?

MasterChef Onur annesi Müşerref Hanım hakkında henüz detaylı bilgiler paylaşılmadı. 13 Aralık Cuma günü yeni bölümde Müşerref Hanım hakkında bilgiler paylaşılınca sayfamızda yayınlanacaktır. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

MASTERCHEF ONUR KİMDİR?

16 yaşından bu yana aşçılık mesleği ile uğraşan Onur, Turizm Otelcilik mezunudur. 31 yaşında olan MasterChef Onur, liseler arasında düzenlenen aşçılık yarışında gümüş madalya kazamıştır. Onur Üresin, flying şeflik yapmış sonrasında çeşitli mutfaklarda çalışma fırsatı bulmuştur.