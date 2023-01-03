Masterchef önlüğü kim giydi? BELLİ OLDU! Masterchef 4. önlüğü kim giydi? Masterchef ceketi kim giydi?

Masterchef önlüğü kim giydi merak ediliyordu. Masterchef'te 2 Ocak akşamı Burak ve Kıvanç son 4'e kalmak için mücadele verdiler. Peki, Masterchef önlüğü kim giydi? Masterchef 4. önlüğü kim giydi? Masterchef ceketi kim giydi?

Masterchef önlüğü kim giydi? Masterchef'te 2 Ocak akşamı Burak ve Kıvanç son 4'e kalmak için mücadele verdiler. Peki, Masterchef önlüğü kim giydi? Masterchef 4. önlüğü kim giydi? Masterchef ceketi kim giydi? İşte detaylar...

MASTERCHEF ÖNLÜĞÜ KİM GİYDİ?

Masterchef'te son önlüğü giyen isim Kıvanç oldu. Burak Kaya ile yarışan Kıvanç jürinin kararı sonrası Masterchef'te 4. önlüğü giyen isim oldu. Böylelikle Kıvanç, Masterchef'te son 4'e kalan 4. ve son isim oldu.

Kıvanç

Masterchef'te bu akşam elenen isim Burak Kaya oldu. Kıvanç ile yarışan Burak Kaya jürinin kararı sonrası Masterchef'e veda etti.

Burak Kaya

MASTERCHEF'TE SON 4'E KALAN İSİMLER

Metin

Ayaz

Görkem

Kıvanç

MASTERCHEF FİNALİ NE ZAMAN?

Masterchef'te büyük final öncesi yarışmacılar son performanslarını sergiliyor. Masterchef büyük final ne zaman merak ediliyor. Masterchef 2021 sezonu 14 Ocak Cuma günü final yapmıştı. Masterchef 2022 heyecanı kıyasıya mücadeleler ile devam ediyor ancak Masterchef yarışmasının bitiş tarihi ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Neredeyse her akşam ekranlara gelen MasterChef'in yine Ocak ayı ortalarında final yapması bekleniyor.