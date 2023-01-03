Masterchef önlüğü kim giydi? BELLİ OLDU! Masterchef 4. önlüğü kim giydi? Masterchef ceketi kim giydi?
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Masterchef önlüğü kim giydi merak ediliyordu. Masterchef'te 2 Ocak akşamı Burak ve Kıvanç son 4'e kalmak için mücadele verdiler. Peki, Masterchef önlüğü kim giydi? Masterchef 4. önlüğü kim giydi? Masterchef ceketi kim giydi?
Masterchef önlüğü kim giydi? Masterchef'te 2 Ocak akşamı Burak ve Kıvanç son 4'e kalmak için mücadele verdiler. Peki, Masterchef önlüğü kim giydi? Masterchef 4. önlüğü kim giydi? Masterchef ceketi kim giydi? İşte detaylar...
Masterchef'te son önlüğü giyen isim Kıvanç oldu. Burak Kaya ile yarışan Kıvanç jürinin kararı sonrası Masterchef'te 4. önlüğü giyen isim oldu. Böylelikle Kıvanç, Masterchef'te son 4'e kalan 4. ve son isim oldu.
Masterchef'te bu akşam elenen isim Burak Kaya oldu. Kıvanç ile yarışan Burak Kaya jürinin kararı sonrası Masterchef'e veda etti.
- Metin
- Ayaz
- Görkem
- Kıvanç
Masterchef'te büyük final öncesi yarışmacılar son performanslarını sergiliyor. Masterchef büyük final ne zaman merak ediliyor. Masterchef 2021 sezonu 14 Ocak Cuma günü final yapmıştı. Masterchef 2022 heyecanı kıyasıya mücadeleler ile devam ediyor ancak Masterchef yarışmasının bitiş tarihi ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Neredeyse her akşam ekranlara gelen MasterChef'in yine Ocak ayı ortalarında final yapması bekleniyor.