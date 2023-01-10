Masterchef ödül otomobil kaç TL, markası ve modeli ne? Masterchef araba değeri ne kadar, kaç TL?

Masterchef'te büyük ödül bu sezon yeni bir otomobil olarak açıklandı. Masterchef'te bu akşam Kıvanç ve Metin şampiyon olmaları halinde bir yarışmacı araba ödülü kazanacak. Peki, Masterchef ödülü otomobil kaç TL, markası ve modeli ne? Masterchef araba değeri ne kadar, kaç TL?

Masterchef kim kazandı? Kıvanç mı, Metin mi? Masterchef final kim kazandı, şampiyon hangi yarışmacı oldu?

Masterchef ödülü otomobil markası ne, kaç TL? Masterchef'te büyük ödül bu sezon yeni bir otomobil olarak açıklandı. Masterchef'te bu akşam Kıvanç ve Metin şampiyon olmaları halinde bir yarışmacı araba ödülü kazanacak. Peki, Masterchef ödülü otomobil kaç TL, markası ve modeli ne? Masterchef araba değeri ne kadar, kaç TL? İşte detaylar...

MASTERCHEF OTOMOBİL MARKASI NE, KAÇ LİRA?

Masterchef'te bu sezonki birincilik ödülü MG-EHS marka bir araba olduğu açıklandı. MG-EHS fiyatı vergiler dahil 1.359.000 TL'dir.

MASTERCHEF'TE GEÇEN YILKİ BÜYÜK ÖDÜL NEYDİ?

Masterchef Türkiye'nin ilk sezonunda büyük ödül 100 bin TL idi. MasterChef 2019'da ise para ödülü araba ile değiştirilmiş ve şampiyon olan Cemre Fiat Dolce Vita'nın sahibi olmuştu. 2020 MasterChef Türkiye şampiyonu Serhat Doğramacı büyük ödül olarak Jeep Renegade marka bir araç kazandı. 2021 yılında ise şampiyon olan yarışmacıya otomobil verilmişti.

MASTERCHEF FİNALİSTLERİ KİMLER?

Masterchef'te finale kalan isimler Kıvanç ve Metin oldu.

MASTERCHEF KIVANÇ KİMDİR?

Denizli'de dünyaya gelen Kıvanç Karadeniz, lise eğitimini doğduğu şehirde tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'ni kazandı.

Aklında her zaman çocukluktan bu yana hayalini kurduğu aşçılık mesleği olduğunu anlatan Kıvanç Karadeniz, özel bir yemek akademisinde aşçılık eğitimi aldığını söyledi. 7 yıldır çeşitli mutfaklarda görev alan Kıvanç Karadeniz, MasterChef'te şampiyon olmak istediğini belirtti.

MASTERCHEF METİN KİMDİR?

Metin Yavuz 24 yaşında ve Bolulu'dur. Metin Yavuz 2019 yılında katıldığı Ulusal Genç Şefler Yarışması'nda birinci olmuştur. 2014 yılından beri aşçılıkla uğraşan Metin Yavuz Masterchef ilk turda 2 evet alarak bir üst tura çıkmıştı. 2. turda ise en iyi yemeği yaparak 3. tura yükselmişti. Metin Yavuz, Masterchef'te 1 Ağustos 2022 tarihinde 3. turda yarıştı. Masterchef 2022'de 1 Ağustos günü 3. tur yarışlarının ardından Metin Yavuz ana kadroya katılan ilk yarışmacı oldu.