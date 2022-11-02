Türkiye'nin en sevilen yemek programlarından birisi olan MasterChef'de ödülü kimin kazandığı izleyiciler tarafından merak ediliyor ve MasterChef 50 bin TL para ödülünü kim aldı? Sorusu ile birlikte araştırılıyor. Peki, MasterChef ödülü kim kazandı? MasterChef 50 bin TL para ödülünü kim aldı?

Masterchef bilgi yarışmasında yarışmacıların verdiği cevaplar ile birlikte ödül kazanan yarışmacılardan 1 Ekim tarihinde yayınlanan bölümde kimin ödül aldığı merak konusu oluyor ve özellikle bölümü kaçıran birçok izleyici başta olmak üzere sıklıkla MasterChef ödülü kim kazandı? Sorusu ile araştırılıyor. Peki, MasterChef ödülü kim kazandı? MasterChef 50 bin TL para ödülünü kim aldı?

MASTERCHEF ÖDÜLÜ KİM KAZANDI?

MasterChef'in 1 Ekim tarihinde yeni yayınlanan bölümünde ödül oyunu oynandı. Ödül oyununu kazanan isim Kıvanç oldu.

MASTERCHEF MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

MasterChef'in yayınlanan bölümünde kaptanlık için yarıştılar. Mavi takım kaptanı Görkem olurken Kırmızı takım ise Fatma Nur oldu.