MasterChef yarışmasında ödül oyunu gerçekleşti. Ödül oyununda kimin kazandığı merak konusu oldu. Peki, Masterchef ödül oyununu kim kazandı, ödül ne? 7 Aralık Masterchef ödül oyunu hangi ikili kazandı? İşte detaylar...

Masterchef ödül oyununu kim kazandı? Bu akşam MasterChef yeni bölümüyle ekranlara geldi. Ödül oyununun kimin kazandığı merak konusu oldu. MasterChef izleyicileri kimin ödül oyununu kazandığını araştırmaya başladı. Peki, Masterchef ödül oyununu kim kazandı, ödül ne? 7 Aralık Masterchef ödül oyunu hangi ikili kazandı? Detaylar haberimizde...

MASTERCHEF KIRMIZI VE MAVİ TAKIM KADROSU!

MasterChef Türkiye'de haftanın kaptanları belli oldu. Yağız mavi takım kaptanı olurken Büşra ise kırmızı takımın kaptanı oldu.

MAVİ TAKIM:

Yağız

Metin

Kıvanç

Tolga

KIRMIZI TAKIM:

Büşra

Görkem

Burak Kaya

Ayaz

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNU ÖDÜLÜ NEDİR?

Bugünkü ödül oyununu kazanan çiftler para ödülü alacak.