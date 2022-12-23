MasterChef yarışmasında ödül oyunu gerçekleşti. Ödül oyununda kimin kazandığı merak konusu oldu. Peki, Masterchef ödül oyununu kim kazandı, ödül ne? 23 Aralık Masterchef ödül oyunu hangi ikili kazandı? İşte detaylar...

Masterchef ödül oyununu kim kazandı? Bu akşam MasterChef yeni bölümüyle ekranlara geldi. Ödül oyununun kimin kazandığı merak konusu oldu. MasterChef izleyicileri kimin ödül oyununu kazandığını araştırmaya başladı. Peki, Masterchef ödül oyununu kim kazandı, ödül ne? 23 Aralık Masterchef ödül oyunu hangi ikili kazandı? Detaylar haberimizde...

MASTERCHEF TÜRKİYE

TV8 ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden itibaren izleyicileri ekran başına kilitleyen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye'de her bölüm nefes kesiyor! TV8'in heyecan dolu yemek yarışması MasterChef yeni sezonda da tüm hızıyla devam ediyor. Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısına çıkacak yarışmacılar, adeta ecel terleri döküyor. Peki kendilerinden istenen yemekleri, servis edilebilir hale getirmek için tüm gayretlerini ortaya koyan yarışmacılardan hangileri geçer not alacak?

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef bu akşam yayınlanan bölümünde yarışmacılar ödül oyunu için yarıştılar. Geçtiğimiz sezonun yarışmacılarının katıldığı ödül oyununda kimin kazandığı merak konusu oldu. Bu akşam yayınlanan ödül oyununun kazanan yarışmacıları Metin ve Ayyüce oldu.