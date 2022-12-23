MasterChef yarışmasında ödül oyunu gerçekleşti. Ödül oyununda kimin kazandığı merak konusu oldu. Peki, Masterchef ödül oyununu kim kazandı, ödül ne? 22 Aralık Masterchef ödül oyunu hangi ikili kazandı? İşte detaylar...

Masterchef ödül oyununu kim kazandı? Bu akşam MasterChef yeni bölümüyle ekranlara geldi. Ödül oyununun kimin kazandığı merak konusu oldu. MasterChef izleyicileri kimin ödül oyununu kazandığını araştırmaya başladı. Peki, Masterchef ödül oyununu kim kazandı, ödül ne? 22 Aralık Masterchef ödül oyunu hangi ikili kazandı? Detaylar haberimizde...

MASTERCHEF TÜRKİYE

TV8 ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden itibaren izleyicileri ekran başına kilitleyen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye'de her bölüm nefes kesiyor! TV8'in heyecan dolu yemek yarışması MasterChef yeni sezonda da tüm hızıyla devam ediyor. Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısına çıkacak yarışmacılar, adeta ecel terleri döküyor. Peki kendilerinden istenen yemekleri, servis edilebilir hale getirmek için tüm gayretlerini ortaya koyan yarışmacılardan hangileri geçer not alacak?

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

MasterChef'de bu hafta kimlerin eleme adayları olduğu merak konusu oldu. Gösterdikleri performans nedeniyle ilk eleme adayı kırmızı takımdan Burak Kaya olurken, ikinci eleme adayı da Tolga oldu, bireysel dokunulmazlığı Metin kazandı.

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef bu akşam yayınlanan bölümünde yarışmacılar ödül oyunu için yarıştılar. Bu sezonun elenen yarışmacıların konuk olduğu ödül oyununda kimin kazandığı merak konusu oldu.