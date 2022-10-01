Masterchef 2022 tüm hızıyla devam ediyor. Bugün ödül oyunu oynanıyor. Peki, Masterchef ödül oyununu kim kazandı, hangi takım, ödül ne? 1 Ekim Masterchef ödül oyununda ödül ne oldu, hangi yemek yapıldı? Masterchef ödülü kaç para oldu? Masterchef bugünkü ödülü kimler kazandı? İşte detaylar...

MasterChef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. İlk olarak 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de yayımlandı. Ardından 1 Eylül 2018 tarihinde ise TV8'de yayımlanmaya başladı. Masterchef bugün 1 Ekim ödül oyunu oynanıyor. Peki, Masterchef ödül oyununu kim kazandı, hangi takım, ödül ne? 1 Ekim Masterchef ödül oyununda ödül ne oldu, hangi yemek yapıldı? Bilgiler sizlerle...

MASTERCHEF 1 EKİM ÖDÜL OYUNU ÖDÜLÜ NEDİR?

Ödül 25.000 TL oldu.

MASTERCHEF 1 EKİM ÖDÜL OYUNU YEMEĞİ NE?

Bugün Masterchef ödül oyununda şefler şusi yapılmasını istedi.

MASTERCHEF 1 EKİM ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Yarışma tüm hızıyla devam ediyor. Birazdan tadım yapılacak ve ödül oyununu kazanan takım belli olacak.

Vejetaryende 1. ürünü kazanan takım : KIRMIZI TAKIM

Vejetaryende 2. ürünü kazanan takım : MAVİ TAKIM

Vejetaryende 3. ürünü kazanan takım : MAVİ TAKIM

Şuanda Mavi takım 2-1 önde.