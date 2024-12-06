Üye Girişi
Haberler
Muhalifler Şam'a doğru adım adım ilerliyor! Esad'a 24 saat süre tanıdılar

Muhalifler Şam'a doğru adım adım ilerliyor! Esad'a 24 saat süre tanıdılar

 Esad için yolun sonu geliyor mu? Muhalifler tüm dünyaya hedeflerini bir kez daha ilan etti

Esad için yolun sonu geliyor mu? Muhalifler tüm dünyaya hedeflerini bir kez daha ilan etti

 Putin'den tüm dünyaya gözdağı! İmzaladığı kritik anlaşma nükleer silah kullanımı ile ilgili

Nükleer silah kullanımı ile ilgili kritik anlaşmayı imzaladı
Muhaliflerin kapısına dayandığı Şam'ın merkezinde patlama

Muhaliflerin kapısına dayandığı Şam'ın kalbinde patlama

MasterChef ödül oyununu kim kazandı? 6 Aralık Cumartesi Ödülü hangi takım kazandı?

MasterChef ödül oyununu kim kazandı? 6 Aralık Cumartesi Ödülü hangi takım kazandı?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin sevilen yemek programı MasterChef 2024 bugün yeni bölümüyle ekranlara gelirken izleyiciler ödül oyununa odaklandı. Peki, MasterChef Takım Oyunu kim kazandı?

TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef yeni bölümü ile ekrana geliyor. Jürileri ve yarışmacıları ile ilgi odağı olan MasterChef yakından takip ediliyor. MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 25 Ekim Perşembe Bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı?

MASTERCHEF JÜRİLERİ KİM?

Somer Siviroğlu, Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna gibi yetenekli şeflerin sunumuyla MasterChef Türkiye 2024 sezonu başladı.. Farklı şehirlerden, ülkelerden gelen birbirinden yetenekli yarışmacıların yer alacağı MasterChef'te uzun soluklu yarışmacıların lezzetli kıyasıya mücadalesi ekranlara gelecek.

ANA KADRODA KİMLER VAR?
Ana Kadro:

1. Zeynep

2. Hakan

3. Onur

25. Ümmühan

5. Deniz

6. Çağlar

7. Serhat

8. Alper

9. Ayşe

10. Beril

25. Semih

12. Eda

13. Muratcan

251. Zeynep

15. Nigar

16.Beyza

17.Emre

18.Kaan

19.Kerem

20.Nevzat

GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Geçtiğimiz hafta MasterChef'te Kaan elenen isim oldu.

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNU KİM KAZANDI?

Haftanın Ödül Oyunu henüz sona ermedi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
img

Muhaliflerin kapısına dayandığı Şam'ın kalbinde patlama
img

Kimliği belirsiz 20 bin ceset iddiası
img

Dünya Bankası Türkiye için kesenin ağzını açtı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Okullarda serbest kıyafet kalktı mı 2025? Galata Kulesi'nden düşen genç kim, intihar mı etti, düştü mü? Yemekteyiz kim kazandı, kim 1.oldu? Yemekteyiz 6 Aralık Cuma günü 150 bin TL'nin sahibi kim oldu? AGİT Genel Sekreteri Feridun Sinirlioğlu kimdir? Bein Sports CANLI izle! (TRABZONSPOR KASIMPAŞA) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Somer Şef neden ceza aldı, suçu ne? Somer Şef hapse girecek mi, kaç yıl ceza aldı? Somer Şef MasterChef'i bırakacak mı, MasterChef'ten ayrılıyor mu? Al Ittihad Al Nassr CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Al Ittihad Al Nassr maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Messi Galatasaray'a mı gelecek? Ali Rıza Özderici neden öldü, cenaze namazı ne zaman kılınacak?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.