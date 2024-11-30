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MasterChef ödül oyununu kim kazandı ? 30 Kasım Cumartesi Ödülü hangi takım kazandı?

MasterChef ödül oyununu kim kazandı ? 30 Kasım Cumartesi Ödülü hangi takım kazandı?
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Türkiye'nin sevilen yemek programı MasterChef 2024 bugün yeni bölümüyle ekranlara gelirken izleyiciler ödül oyununa odaklandı. Peki, MasterChef Takım Oyunu kim kazandı?

TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef yeni bölümü ile ekrana geliyor. Jürileri ve yarışmacıları ile ilgi odağı olan MasterChef yakından takip ediliyor. MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 30 Kasım Cumartes Bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı?

MASTERCHEF JÜRİLERİ KİM?

Somer Siviroğlu, Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna gibi yetenekli şeflerin sunumuyla MasterChef Türkiye 2024 sezonu başladı.. Farklı şehirlerden, ülkelerden gelen birbirinden yetenekli yarışmacıların yer alacağı MasterChef'te uzun soluklu yarışmacıların lezzetli kıyasıya mücadalesi ekranlara gelecek.

ANA KADRODA KİMLER VAR?
Ana Kadro:

1. Zeynep

2. Hakan

3. Onur

25. Ümmühan

5. Deniz

6. Çağlar

7. Serhat

8. Alper

9. Ayşe

10. Beril

25. Semih

12. Eda

13. Muratcan

251. Zeynep

15. Nigar

16.Beyza

17.Emre

18.Kaan

19.Kerem

20.Nevzat

GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Geçtiğimiz hafta MasterChef'te Muratcan elenen isim oldu.

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNU KİM KAZANDI?

Haftanın Ödül Oyununu Onur kazandı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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