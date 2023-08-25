MasterChef ödül oyununu kim kazandı? 25 Ağustos Cuma Ödülü hangi takım kazandı?

MasterChef canlı izle! Türkiye'nin sevilen yemek programı MasterChef 2023 bugün yeni bölümüyle ekranlara gelirken izleyiciler ödüle odaklandı. Peki, ödülü hangi takım kazandı? 25 Ağustos Cuma Ödülü hangi takım kazandı?

TV8'in sevilen yemek programı ödül oyunlarıyla izleyicileri ekrana bağlıyor. Bu akşam da büyük ödül verilecek ola ödül oyunu merak konusu oldu. Peki, 25 Ağustos Cuma Ödülü hangi takım kazandı?MasterChef ödül oyununu kim kazandı?

MASTERCHEF CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

Masterchef 2023'ü TV8 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz.

MASTERCHEF NE ZAMAN 2023?

Masterchef Türkiye yeni sezon 68. bölümüyle bugün 25 Ağustos 2023 Cuma TV8'de ekranlara gelecek.

MASTERCHEF BUGÜN NE OYUNU VAR?

Bugün Masterchef 68. bölümünde haftanın 4. dokunulmazlık oyunu oynanacak.

MASTERCHEF 2023 EN SON KİM ELENDİ?

Geçen hafta yapılan eleme oyununda Rıfat yarışmaya veda eden isim olmuştu.

MASTERCHEF SUNUCULARI KİMLERDİR?

MasterChef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. İlk olarak 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de yayımlandı. Ardından 1 Eylül 2018 tarihinde ise TV8'de yayımlanmaya başladı.

Yarışmanın 2011'de yayınlanan sezonunda jüriyi Murat Bozok, Batuhan Piatti ve Erol Kaynar oluştururken yarışmanın sunuculuğunu Öykü Serter yaptı. 2018'de yayınlanan sezonunda ise jüriyi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oluşturdu. 2019'da yayınlanan sezonunda Amani'nin yerini İtalyan şef Danilo Zanna aldı.

MASTERCEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef ödül oyunu henüz sona ermedi. Güncel bilgiler için sayfamızı takip edebilirsiniz.