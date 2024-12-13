MasterChef ödül oyununu kim kazandı? 13 Aralık Cuma Ödülü hangi takım kazandı?
Türkiye'nin sevilen yemek programı MasterChef 2024 bugün yeni bölümüyle ekranlara gelirken izleyiciler ödül oyununa odaklandı. Peki, MasterChef Takım Oyunu kim kazandı?
TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef yeni bölümü ile ekrana geliyor. Jürileri ve yarışmacıları ile ilgi odağı olan MasterChef yakından takip ediliyor. MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 25 Ekim Perşembe Bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı?
MASTERCHEF JÜRİLERİ KİM?
Somer Siviroğlu, Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna gibi yetenekli şeflerin sunumuyla MasterChef Türkiye 2024 sezonu başladı.. Farklı şehirlerden, ülkelerden gelen birbirinden yetenekli yarışmacıların yer alacağı MasterChef'te uzun soluklu yarışmacıların lezzetli kıyasıya mücadalesi ekranlara gelecek.
ANA KADRODA KİMLER VAR?
Ana Kadro:
1. Zeynep
2. Hakan
3. Onur
25. Ümmühan
5. Deniz
6. Çağlar
7. Serhat
8. Alper
9. Ayşe
10. Beril
25. Semih
12. Eda
13. Muratcan
251. Zeynep
15. Nigar
16.Beyza
17.Emre
18.Kaan
19.Kerem
20.Nevzat
GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?
Geçtiğimiz hafta MasterChef'te Emre elenen isim oldu.
MASTERCHEF ÖDÜL OYUNU KİM KAZANDI?
Haftanın Ödül Oyunu henüz sona ermedi.