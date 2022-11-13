Dün akşam Tv8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye programını kaçıran birçok vatandaş, ödül oyununu kimin kazandığını merak ediyor ve Masterchef ödül oyununu kim kazandı? Sorusunu araştırıyor. Bu haberimizde Masterchef 126. Bölüm ödülü kazanan kim oldu? Sorusunu yanıtladık. Peki, Masterchef ödül oyununu kim kazandı? 12 Kasım Masterchef ödülü kim kazandı? Masterchef 126. Bölüm ödülü kazanan kim oldu?

Masterchef ödül oyununu kim kazandı? sorusu gündemde yer alıyor. 12 Kasım akşamı oynanan ödül oyununun galibi arama motorlarında aratılıyor. Bu haberimizde birçok kişi tarafından merak edilen Masterchef 126. Bölüm ödülü kazanan kim oldu? Sorusunu yanıtladık. Peki, Masterchef ödül oyununu kim kazandı? 12 Kasım Masterchef ödülü kim kazandı? Masterchef 126. Bölüm ödülü kazanan kim oldu?

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

12 Kasım Cumartesi günü Masterchef'te oynanan takım oyununu mavi takım kazanırken, ödül oyununu Gamze kazandı ve yıl sonuna kadar geçerli olan iki kişilik yurt içi uçak bileti kazandı. Yaptığı levrek pilakisi ile şeflerden geçer notu aldı.