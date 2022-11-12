Masterchef ödül oyununu kim kazandı? 12 Kasım Masterchef ödülü kim kazandı? Masterchef ödülü kazanan kim oldu? Masterchef ödülü ne?

Tv8 ekranlarının sevilen programı Masterchef'te oynana ödül oyunu kazananı merak ediliyor. Arama motorlarında Masterchef ödül oyununu kim kazandı? sorusu aratılıyor. Peki, Masterchef ödül oyununu kim kazandı? 12 Kasım Masterchef ödülü kim kazandı? Masterchef ödülü kazanan kim oldu?

Masterchef ödül oyununu kim kazandı? sorusu gündemde yer alıyor. 12 Kasım akşamı oynanan ödül oyununun galibi arama motorlarında aratılıyor. Peki, Masterchef ödül oyununu kim kazandı? 12 Kasım Masterchef ödülü kim kazandı? Masterchef ödülü kazanan kim oldu? İşte detaylar...

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Masterchef'te oynanan takım oyununu mavi takım kazanırken, ödül oyununu Gamze kazandı. Yaptığı levrek pilakisi ile şeflerden geçer notu aldı.

MASTERCHEF ÖDÜLÜ NE?

Masterchef'te oynanan ödül oyununu Gamze kazandı ve yıl sonuna kadar geçerli olan iki kişilik yurt içi uçak bileti kazandı.