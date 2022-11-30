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Masterchef ödül oyununu kim, hangi ikili kazandı, ödül ne? 30 Kasım Masterchef ödül oyunu ödülü ne oldu, hangi ikili kazandı?

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Masterchef ödül oyununu kim, hangi ikili kazandı, ödül ne? 30 Kasım Masterchef ödül oyunu ödülü ne oldu, hangi ikili kazandı?

Masterchef'te bugün ödül oyunu oynandı. Ödül oyununun kazananını merak eden izleyiciler, Masterchef ödül oyununu kim kazandı, ödül ne? 30 Kasım Masterchef ödül oyunu ödülü ne oldu, hangi ikili kazandı? araştırması yapıyor.

Masterchef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. İlk olarak 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de yayımlandı. Masterchef ödül oyununu kim kazandı, ödül ne? 30 Kasım Masterchef ödül oyunu ödülü ne oldu, hangi ikili kazandı?

Bugünkü ödül oyununu kazanan çiftler para ödülü alacak.

Bugün 9 eski yarışmacı programa konuk olacak.

Konuk olan eski yarışmacılar şöyle:

- Sergen

- Tahsin

- Safanur

- Ekin

- Güzide

- Batuhan

- Emir

- Özgül

- Sefa

En iyi 4 ikili:

  • - Kıvanç - Safanur
  • - Sergen - Tolga
  • - Emir - Büşra
  • - Batuhan - Ayaz

Masterchef ödül oyununu kim, hangi ikili kazandı, ödül ne? 30 Kasım Masterchef ödül oyunu ödülü ne oldu, hangi ikili kazandı?

4. olan ikili : Büşra ve Emir

3. olan ikili : Kıvanç ve Safanur

2. olan ikili :

1. olan ikili :

Masterchef ödül oyununu kim, hangi ikili kazandı, ödül ne? 30 Kasım Masterchef ödül oyunu ödülü ne oldu, hangi ikili kazandı?

Ödülü kazanan ikili birazdan belli olacak. Henüz açıklanmadı.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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