Masterchef ödül oyununu kim, hangi ikili kazandı, ödül ne? 30 Kasım Masterchef ödül oyunu ödülü ne oldu, hangi ikili kazandı?
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Masterchef'te bugün ödül oyunu oynandı. Ödül oyununun kazananını merak eden izleyiciler, Masterchef ödül oyununu kim kazandı, ödül ne? 30 Kasım Masterchef ödül oyunu ödülü ne oldu, hangi ikili kazandı? araştırması yapıyor.
Masterchef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. İlk olarak 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de yayımlandı. Masterchef ödül oyununu kim kazandı, ödül ne? 30 Kasım Masterchef ödül oyunu ödülü ne oldu, hangi ikili kazandı?
Bugünkü ödül oyununu kazanan çiftler para ödülü alacak.
Bugün 9 eski yarışmacı programa konuk olacak.
Konuk olan eski yarışmacılar şöyle:
- Sergen
- Tahsin
- Safanur
- Ekin
- Güzide
- Batuhan
- Emir
- Özgül
- Sefa
En iyi 4 ikili:
- - Kıvanç - Safanur
- - Sergen - Tolga
- - Emir - Büşra
- - Batuhan - Ayaz
4. olan ikili : Büşra ve Emir
3. olan ikili : Kıvanç ve Safanur
2. olan ikili :
1. olan ikili :
Ödülü kazanan ikili birazdan belli olacak. Henüz açıklanmadı.