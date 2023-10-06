MasterChef canlı izle! Türkiye'nin sevilen yemek programı MasterChef 2023 bugün yeni bölümüyle ekranlara gelirken izleyiciler ödüle odaklandı. Peki, ödülü hangi takım kazandı? 6 Ekim Cuma 100 bin TL ödülü kim kazandı?

MasterChef ödül oyununu kim aldı? 6 Ekim Cuma 100 bin TL ödülü kim kazandı?

TV8'in sevilen yemek programı ödül oyunlarıyla izleyicileri ekrana bağlıyor. Bu akşam da büyük ödül verilecek ola ödül oyunu merak konusu oldu. Peki, 6 Ekim Cuma Ödülü hangi takım kazandı? MasterChef ödül oyununu kim kazandı?

MASTERCHEF BUGÜN NE OYUNU VAR?

Bugün Masterchef 110. bölümünde ödül oyunu oynanacak.

MASTERCEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef ödül oyununda sonuçlar henüz açıklanmadı.

HAFTANIN KADROLARI

Bu hafta kaptanlık oyunu sonunda Mavi Takım kaptanı Barbaros oldu.

Mavi Takım: Barbaros (K), Kıvanç, Metin, Tahsin, Ayaz, Tolga, Esra, Alican, Barış, Eda

Kırmızı Takım: Kerem (K), Hasan, Sergen, Eren, Azize, Dilara, Cemre, Azize, Batuhan,

13. Hafta

1.eleme adayı: Hasan

2. eleme adayı: Azize

3.eleme adayı: Kerem.

4. eleme adayı: Tanya.

5. Eleme adayı: Ayaz

6. Eleme adayı: Eda.

MASTERCHEF'TE EN SON KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye'ye vedan eden yarışmacı Uğur oldu.

Gözyaşlarını tutamayan Uğur: Elimden geleni sonuna kadar yaptım. Burada olmayı çok istemezdim. 2018'de şampiyon olmuş bir adamın ilk haftadan elenmesi çok ayıp. Gerçekten MasterChef'e aşık bir insanım. Bundan sonra 3-4 gün evden çıkmadan dinleneceğim. Bazen yenilmeyi kabul edeceğiz. Gururum kırıldı. Yapılabilecek yerdeyken yapamadım. Bu hafta hiç adapte olamadım." dedi.