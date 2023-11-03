MasterChef ödül oyununu kim aldı? 3 Kasım Cuma Ödülü kim kazandı?
Gündem Haberleri
MasterChef canlı izle! Türkiye'nin sevilen yemek programı MasterChef 2023 bugün yeni bölümüyle ekranlara gelirken izleyiciler ödüle odaklandı. Peki, ödülü hangi takım kazandı? 3 Kasım Cuma Ödülü hangi takım kazandı?
TV8'in sevilen yemek programı ödül oyunlarıyla izleyicileri ekrana bağlıyor. Bu akşam da büyük ödül verilecek ola ödül oyunu merak konusu oldu. Peki, 3 Kasım Cuma Ödülü hangi takım kazandı? MasterChef ödül oyununu kim kazandı?
Mavi Takım kaptanı Tahsin oldu.
Mavi Takım : Tahsin (K), Sergen, Eren, Hasan, Kıvanç, Ayaz, Barbaros, Tanya,
Kırmızı Takım : Cemre (K), Dilara, Tolga, Barış, Esra, Batuhan, Alican
Takım oyununu Mavi Takım kazandı. Kırmızı takım dokunulmazlık oyunu oynayacak.
Dokunulmazlık oyununu Dilara kazandı.
Bugün Masterchef 138. bölümünde ödül oyunu oynanacak. Oyun henüz sona ermedi.
MasterChef All Star'da veda eden isim Eda oldu.
Eda" Çok stres yaptım. Kendi elimle kendimi eledim. Çok yorulmuştum. Kendi senemde 10 hafta yarışmada kalmıştım. Bu sene ise 12 hafta vermiştim kendime. 13. haftayı gördüm. Mental olarak gerçekten iyi değildim." dedi.
MasterChef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. İlk olarak 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de yayımlandı. Ardından 1 Eylül 2018 tarihinde ise TV8'de yayımlanmaya başladı.
Yarışmanın 2011'de yayınlanan sezonunda jüriyi Murat Bozok, Batuhan Piatti ve Erol Kaynar oluştururken yarışmanın sunuculuğunu Öykü Serter yaptı. 2018'de yayınlanan sezonunda ise jüriyi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oluşturdu. 2019'da yayınlanan sezonunda Amani'nin yerini İtalyan şef Danilo Zanna aldı.
MasterChef ödül oyunu henüz sona ermedi.