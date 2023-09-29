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MasterChef ödül oyununu kim aldı? 29 Eylül Cuma 100 bin TL ödülü kim kazandı?

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MasterChef canlı izle! Türkiye'nin sevilen yemek programı MasterChef 2023 bugün yeni bölümüyle ekranlara gelirken izleyiciler ödüle odaklandı. Peki, ödülü hangi takım kazandı? 29 Eylül Cuma 100 bin TL ödülü kim kazandı?

TV8'in sevilen yemek programı ödül oyunlarıyla izleyicileri ekrana bağlıyor. Bu akşam da büyük ödül verilecek ola ödül oyunu merak konusu oldu. Peki, 29 Eylül Cuma Ödülü hangi takım kazandı? MasterChef ödül oyununu kim kazandı?

Bugün Masterchef 103. bölümünde ödül oyunu oynanacak.

MasterChef ödül oyununda ödül oyunu oynanıyor. Oyun henüz sona ermedi.

11. Hafta kadrolar

Mavi Takım : Tahsin (K), Sergen, Metin, Barbaros, Araz, Azize, Barış, Tanya, Batuhan, Alican, Esra

Kırmızı Takım : Eren, Hasan, Kıvanç, Dilara, Tolga, Esra, Cemre, Uğur, Kerem

11. Hafta eleme adayları

1.eleme adayı: Tanya

2. eleme adayı: Barış

3. eleme adayı : Kıvanç.

4. eleme adayı: Esra.

5. eleme adayı: Metin

6. eleme adayı: Eren

MasterChef Türkiye'ye vedan eden yarışmacı Sefa oldu.

Sefa, 'Psikolojimi toparlayamamışım. Ben bu mesleği bırakmayacağım. Sonuna kadar gideceğim. Beni daha çok göreceksiniz. Gastronomi sektöründe Dünyanın da Türkiye'nin de benden kurtuluşu yok. ' ifadelerini kullandı.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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