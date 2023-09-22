MasterChef ödül oyununu kim aldı? 22 Eylül Cuma Denizli bölümünü kim kazandı?
MasterChef canlı izle! Türkiye'nin sevilen yemek programı MasterChef 2023 bugün yeni bölümüyle ekranlara gelirken izleyiciler ödüle odaklandı. Peki, ödülü hangi takım kazandı? 22 Eylül Cuma Denizli bölümünü hangi takım kazandı?
TV8'in sevilen yemek programı ödül oyunlarıyla izleyicileri ekrana bağlıyor. Bu akşam da büyük ödül verilecek ola ödül oyunu merak konusu oldu. Peki, 22 Eylül Cuma Ödülü hangi takım kazandı? MasterChef ödül oyununu kim kazandı?
Bugün Masterchef 96. bölümünde ödül oyunu oynanacak.
Geçen hafta yapılan eleme oyununda Rıfat yarışmaya veda eden isim olmuştu.
MasterChef ödül oyununda "Denizli" yöresel tarifler yapıldı. Oyun henüz sona ermedi..
Bu haftanın Mavi takım kaptanı Ayaz oldu.
Mavi Takım kaptanı Ayaz oldu
Mavi Takım : Ayaz (K), Kıvanç, Tahsin, Hasan, Azize, Sergen, Barış, Alican
Kırmızı Takım : Kerem (K), Tolga, Barbaros, Esra, Dilara, Batuhan, Sefa, Eda
11. Hafta
1.eleme adayı: Kerem
2. Eleme Adayı: Dilara
3. Eleme Adayı: Barbaros
4. Eleme Adayı: Sefa
5. Eleme Adayı: Sergen
6. Eleme Adayı: Azize
21 Eylül Masterchef Takım Oyununu kazanan Kırmızı Takım oldu.
MasterChef Türkiye Allstar'da Gamze hayallerine veda etti.
Gözyaşlarıyla yarışmaya veda eden Suna: Artık aile gibi olmuşuz sizlerle... Sene Elenen isim Gamze şu sözleri söyledi: Buraya kadar gelebildim. Hiçbir şey
kaybetmedim. MasterChef'ten aldığım kanatlarımı taktım ve uçmaya devam edeceğim. Bizi izleyenlere de şunu söylemek isterim. Çok yakında... Şimdi beni daha fazla çalışmak bekliyor. Bunun için de çok mutluyum. Gamze için veda vakti. Buradaki görevim tamamlanmış oldu. Güzel günler geçirdim. Ben de kendi adıma bu meslekte ayaklarımı yere basmaya başladığımı düşünüyorum. Her zamankinden daha fazla başarmaya ihtiyacım var. Adapte olamadan aslında gidiyorum. Benim için erken bir veda. Daha ileriye gitmek isterdim. Ama nasibim buraya kadarmış.