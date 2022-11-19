Masterchef 2022 tüm hızıyla devam ediyor. Bugün 19 Kasım Cumartesi ödül oyunu oynanıyor. Ödül oyununda birbirinden eğlenceli anlar yaşandı. Somer Şef ve Mehmet Şef'in kaptanlık yaptığı oyunda ödül 50 bin TL oldu. Peki, Masterchef ödül oyununu hangi takım kazandı, ödül ne, kaç para? 19 Kasım Masterchef 50 bin TL ödül oyununu kim kazandı? İşte ayrıntılar...

Masterchef ödülü kim aldı? MasterChef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. İlk olarak 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de yayımlandı. Masterchef ödül oyununu hangi takım kazandı, ödül ne, kaç para? 19 Kasım Masterchef 50 bin TL ödül oyununu kim kazandı?

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

19 Kasım Masterchef ödül oyununda Somer Şef kırmızı takım kaptanı olup yarışmacılara yardım ederken, Mehmet şef ise mavi takım kaptanı oldu ve yarışmacılara yardım etti. En iyi menüyü çıkartan ödül oyununu kazanacak.

Somer Şef : Kırmızı takımda

Mehmet Şef : Mavi takımda

Şuanda yemekler tadılacak. En iyi yemekleri yapan takım ödül oyununda bir üst tura yükselecek. Son aşamada ise galip olan takımdan bir kişi 50 bin TL'lik ödülün sahibi olacak.

Kazanan yemekler şöyle:

Soğuk başlangıç kazananı : Kırmızı takım

Kırmızı takım Sıcak başlangıç kazananı : Kırmızı takım

Kırmızı takım Ara sıcak kazananı : Mavi takım

Mavi takım Ana yemek kazananı : Kırmızı takım

Kırmızı takım Tatlı kazananı : Mavi takım

SKOR : Mavi takım 2 - 3 Kırmızı takım

KAZANAN TAKIM : KIRMIZI TAKIM

Kırmızı takım şimdi kendi arasında oyun oynayacak ve kazanan isim 50 bin TL'nin sahibi olacak.

19 KASIM MASTERCHEF ÖDÜL OYUNU ÖDÜLÜ NEDİR?

Bugünkü yarışmayı kazanan kişi 50 bin TL para ödülü kazanacak.