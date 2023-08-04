Masterchef'te bugün ödül oyunu oynanıyor. 2 aşamalı oynanacak olan ödül oyununun ilk turunu kim kazandı merak ediliyor. Peki, Masterchef ödül oyununu hangi takım kazandı? Masterchef günün ödülü nedir? Takım ödülü oyununda hangi takım kazandı, Mavi mi Kırmızı mı? İşte detaylar...

Masterchef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. Peki, bugünkü ödül oyununu kim kazandı? Takım ödülü oyununda hangi takım kazandı, Mavi mi Kırmızı mı? Masterchef ödül oyununu hangi takım kazandı?

MASTERCHEF BUGÜN HANGİ OYUN VAR?

Bugün dokunulmazlık oyunu yok, ödül oyunu oynanacak. Ödül oyunu 2 aşamalı oynanıyor. İlk turda takımlar yarışıyor kazanan takım 2. turda bireysel ödül oyununa geçecek. 2. turda en iyi tabağı çıkartan yarışmacı büyük ödülün sahibi olacak.

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Bugün yarışmacılar çikolata ile 7 çeşit tatlı yaptı. Şefler tatlıları oyladı ve alınan sonuçlar şöyle:

- Brownie kazanan takımı : MAVİ TAKIM

MAVİ TAKIM - Çikolatalı Mousse kazanan takımı : MAVİ TAKIM

MAVİ TAKIM - Supangle kazanan takımı : MAVİ TAKIM

MAVİ TAKIM - Çikolatalı Islak Kek kazanan takımı : KIRMIZI TAKIM

KIRMIZI TAKIM - İrmik Kremalı Çikolatalı Tart kazanan takımı : KIRMIZI TAKIM

KIRMIZI TAKIM - Çikolatalı Sufle kazanan takımı : MAVİ TAKIM

MAVİ TAKIM - Orman Meyveli ve Beyaz Çikolatalı Panna Cotta kazanan takımı : KIRMIZI TAKIM

GENEL SKOR : MAVİ TAKIM 4 - 3 KIRMIZI TAKIM

KAZANAN TAKIM : MAVİ TAKIM

Ödül oyununda ilk aşamanın kazananı Kırmızı takım oldu. Şimdi 2. aşamaya geçilecek.

MASTERCHEF GÜNÜN ÖDÜLÜ NE?

Bugün 1 kişi 100 bin TL'lik ödülün sahibi olacak.