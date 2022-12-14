Masterchef ödül oyunu konukları kimler? 14 Aralık 2022 Masterchef'e konuk olan eski yarışmacılar kimler? 14 Aralık kimler yarışacak?
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Masterchef'te bugün 14 Aralık ödül oyunu oynanacak. Ödül oyununda bu yılki yarışmacılara eski yarışmacılar destek verecek. Programa konuk olacak isimler merak edildi. Peki, Masterchef konukları kimler? 14 Aralık Masterchef'e konuk olan eski yarışmacılar kimler? İşte detaylar...
Masterchef'in bugünkü konukları kimlerdir merak ediliyor. Bugün 7 isim yarışmacılarla birlikte yemek yapmak için programa katılacak. Peki, 14 Aralık 2022 Çarşamba Masterchef'e konuk olan eski yarışmacılar kimler?
14 ARALIK MASTERCHEF BUGÜNKÜ KONUKLARI KİMLERDİR?
Masterchef'te bugün ödül oyunu oynanacak. Programa eski yarışmacılardan 7 isim konuk olacak.
Masterchef bugünkü konuklar şöyle:
- Eren Kaşıkçı
- Kerem Giritlioğlu
- Esra Tokelli
- Barbaros Yoloğlu
- Cemre Uyanık
- Dilara Başaran
- Suna Aydın