TV8 ekranında yayınlanan Masterchef yemek yarışması kim kazandı ve 3 Ağustos Masterchef hangi takım kazandığı merak ediliyor. Seyirciler tarafından ilgi ile izlenen Masterchef yarışmasında ödül oyununu kim kazandığı gündeme geliyor. Peki, Masterchef ödül oyunu kim kazandı? 13 Ağustos Masterchef hangi takım kazandı?

Masterchef yarışmasında ödül oyununu hangi takım kazandığı seyirciler tarafından araştırılıyor. Masterchef ödül oyunu kim kazandı? 13 Ağustos Masterchef hangi takım kazandı? merak ediliyor. Masterchef ödül oyunu kim kazandı? 13 Ağustos Masterchef hangi takım kazandı? Detaylar haberimizdedir…

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNU KİM KAZANDI?

Kırmızı takımın bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacısı Eray, eleme potasına Sefa'yı gönderdi. Gece ilerledikçe ise diğer eleme adayını belirlemek için oy kullanıldı ve en fazla oyu alan yarışmacı Barbaros oldu. Böylece haftanın eleme adayları Eda, Çağatay, Sefa ve Barbaros olarak belirlendi.

Dokunulmazlık oyunu sürecinde şefler, yarışmacılardan sebzeler ve unları kullanarak yaratıcı tabaklar hazırlamalarını istedi. Ana ürünler arasında bamya, bezelye, biber, deniz börülcesi, domates, kabak, taze mısır, patlıcan, taze fasulye ve semiz otu yer aldı. Ayrıca tam buğday unu, çavdar unu, yulaf unu, badem unu, fındık unu, nohut unu, pirinç unu, mısır unu, keçiboynuzu unu ve soya unu gibi un çeşitleri kullanıldı. Bu bölümde dokunulmazlık oyununu Eray kazandı.

Bununla birlikte, 13 Ağustos Pazar günü yayınlanan bölümde eleme yaşandı. Masterchef 13 Ağustos bölümünde ilk turda kazanan isimler Sefa, Eray oldu. Bu üç isim dışındakiler 2. turda mücadele etti. İkinci turda ise Mert, Eda, Barbaros ve Çağatay yarışacaktır.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLERDİ?

Eda

Çağatay

Sefa

Barbaros

Eray

Mert