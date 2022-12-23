Masterchef ödül oyunu yarışmacıları! TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. MasterChef'te şef adayları hünerlerini sergilerken izleyiciler ekran başından bu heyecana ortak oluyor. MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde eski sezon yarışmacıları yarışmaya konuk oldu. MasterChef izleyicileri, eski yarışmacıları araştırmaya başladı. Peki, MasterChef ödül oyunu hangi yarışmacılar katıldı? 23 Aralık MasterChef yarışmacıları kimler? Detaylar haberimizde...

23 ARALIK MASTERCHEF ÖDÜL OYUNU YARIŞMACILARI KİMLER?

MasterChef'in yeni bölümünde ödül oyunu gerçekleşecek. MasterChef yarışmacıları ödül oyununda eski sezon yarışmacıları ile yarışacaklar. Ödül oyununda sırasıyla Alican, Uğur, Hasan, Serhat, Mert ve Ayyüce yer almaktadır.