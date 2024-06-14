MasterChef Nurdan kimdir? 2024 Masterchef Nurdan Üçgüder kaç yaşında, nereli?

2024 MasterChef yeni bölümü il TV8 ekranlarına geliyor. Yapılan yemekler ve diyaloglar dikkatleri çekerken program detayları da merak edildi. Nurdan Üçgüder kimdir? Masterchef 2024 Nurdan Üçgüder kimdir?

MASTERCHEF JÜRİLERİ KİM?

Somer Siviroğlu, Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna gibi yetenekli şeflerin sunumuyla MasterChef Türkiye 2024 sezonu başlıyor. Farklı şehirlerden, ülkelerden gelen birbirinden yetenekli yarışmacıların yer alacağı MasterChef'te uzun soluklu yarışmacıların lezzetli kıyasıya mücadalesi ekranlara geliyor.

NURDAN ÜÇGÜDER KİMDİR?

Nurdan Üçgüder 23 yaşında Bursa'dan geliyor. Normalde aşçı ama yemek fotoğrafçılığı yapıyor . Gastronomimezunudur. Bursa Nilüfer'den yarışmaya katılıyor.