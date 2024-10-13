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Masterchef Nigar elendi mi? 13 Ekim Masterchef'te kim elendi?

Masterchef Nigar elendi mi? 13 Ekim Masterchef'te kim elendi?
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Masterchef Nigar elendi mi? Masterchef yarışmasında bu akşam eleme heyecanı yaşanıyor. Danilo Şef'in tabağını en iyi yapan yarışmacı, Masterchef yarışmasına bir hafta daha kalmaya hak kazanacak. Bu hafta eleme adayları Alper, Zübeyde, Nevzat, Emre, Nigar, Akın ve Eda oldu. Peki, 13 Ekim Masterchef'te kim elendi? Masterchef Nigar elendi mi?

Masterchef programı 13 Ekim Pazar günü yayınlanan bölümde eleme heyecanı yaşandı. Bu hafta eleme adayları Alper, Zübeyde, Nevzat, Emre, Nigar, Akın ve Eda oldu. Masterchef Nigar elendi mi? Masterchef Nigar kimdir, kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Masterchef Nigar elendi mi? 13 Ekim Masterchef'te kim elendi? Detaylar haberimizdedir…

MASTERCHEF NİGAR ELENDİ Mİ?

Masterchef yarışmasında bu haftanın eleme adayları Alper, Zübeyde, Nevzat, Emre, Nigar, Akın ve Eda oldu. 13 Ekim Pazar günü yayınlanan bölümde jüri üyelerine en iyi tabağı yapan yarışmacı bir hafta daha Masterchef'te kalmaya hak kazanıyor. TV8'de yayınlanan Masterchef yarışmasında bu hafta elenen yarışmacı henüz belli değildir.

Masterchef Nigar elendi mi? 13 Ekim Masterchef'te kim elendi?

MASTERCHEF NİGAR KİMDİR?

MasterChef yarışmacısı Nigar, 12 yaşından beri çalıştığını ve zorlu bir çocukluk geçirdiğini dile getirdi. O anları anlatırken duygulanan Nigar, şampiyonluk için iddialı olduğunu da belirtti. Ankara'dan MasterChef'e katılan 50 yaşındaki Nigar Akyıldız, aslen Bulgar göçmeni ve 2 çocuk annesi. 11 yıldır butik pastacılık yapıyor. Asya mutfağı ve yöresel mutfaklara ilgisi olduğunu belirten Nigar, MasterChef'in ilk turunda şeflere maket pasta hazırlamıştı. Mesleki olarak bir noktaya ulaştığını düşünen Nigar, kendine vakit ayırmak için yarışmaya katılma fırsatı bulduğunu ifade etti.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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