Masterchef programı 10 Kasım Pazar günü yayınlanan bölümde eleme heyecanı yaşandı. Bu hafta eleme adayları Nigar, Kaan, Semih ve Eda oldu. Masterchef Nigar elendi mi? Masterchef Nigar kimdir, kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Masterchef Nigar elendi mi? 10 Kasım Masterchef'te kim elendi? Detaylar haberimizdedir…

MASTERCHEF NİGAR ELENDİ Mİ?

Masterchef yarışmasında bu haftanın eleme adayları Nigar, Kaan, Semih ve Eda oldu. 10 Kasım Pazar günü yayınlanan bölümde jüri üyelerine en iyi tabağı yapan yarışmacı bir hafta daha Masterchef'te kalmaya hak kazanıyor. TV8'de yayınlanan Masterchef yarışmasında bu hafta elenen yarışmacı henüz belli değildir.

MASTERCHEF NİGAR KİMDİR?

Masterchef 2024 sezonunda ana kadroya 15. yarışmacı olarak dahil olan Nigar Akyıldız, yarışmaya Ankara'dan katılıyor. 50 yaşında ve iki çocuk annesi olan Nigar, Bulgar göçmeni bir aileden geliyor.

11 yıldır butik pastacılık yapan yarışmacı, Asya mutfağı ve yerel mutfaklara duyduğu ilgisiyle tanınıyor. MasterChef Nigar Akyıldız'ın Instagram kullanıcı adı "nigar.akyildiz" olup, Instagram'da 76,3 bin takipçiye sahip.