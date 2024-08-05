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MasterChef Nigar kimdir? MasterChef Nigar Akyıldız kaç yaşında, evli mi, bekar mı, çocuğu var mı?

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Masterchef'te heyecan iyice arttı. Son yarışmacı da belli oldu ve ana kadronun 20 yarışmacısı da belirlendi. Artık yarışacak bütün ana kadro ortaya çıktı. Peki, MasterChef Nigar Akyıldız kimdir? MasterChef Nigar Akyıldız kaç yaşında, evli mi, bekar mı, çocuğu var mı?

Haftalardır süren MasterChef ana kadro elemeleri sona erdi ve asıl yarışma şimdi başlıyor. 20 çiçeği burnunda MasterChef adayı, şampiyon olmak için zorlu bir sürece giriyor. Ana kadroya adını yazdıran yarışmacılar, izleyicilerin merak konusu oldu. MasterChef Nigar Akyıldız kimdir?

MASTERCHEF NİGAR AKYILDIZ KİMDİR?


Nigar, 50 yaşındadır. Aslen Bulgar göçmeni olduğunu söyleyen Nigar, 2 çocuk annesi ve 11 yıldır butik pastacılık mesleğini icra ediyor. Asya mutfağı ve yöresel mutfağa karşı ilgisi olduğunu söyleyen Nigar, ilk turda şeflerin maket pastasını yapmıştı.


MASTERCHEF ANA KADRO

MasterChef Türkiye 2024 sezonu haftalardır süren elemelerini dün akşam sonlandırdı. 20 yarışmacının 3 turdan oluşan elemeyi geçerek ana kadroya adını yazdırdığı sezonda 20. yarışmacı belli oldu.

Ana Kadro:

1. Zeynep

2. Hakan

3. Onur

4. Ümmühan

5. Deniz

6. Çağlar

7. Serhat

8. Alper

9. Ayşe

10. Beril

11. Semih

12. Eda

13. Muratcan

14. Zeynep

15. Nigar

16.Beyza

17.Emre

18.Kaan

19.Kerem

20.Nevzat

Osman Demir
Osman Demir
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