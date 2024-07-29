Masterchef Nico Sinan kimdir, kaç yaşında? 2024 Nico Sinan Dağdeviren kim, yaşı, aslen nereli, evli mi?

Masterchef Nico Sinan kimdir? 2024 Masterchef yarışmacıları arasında yer alan Masterchef Nico Sinan Dağdeviren kaç yaşında, nereli, evli mi, burcu ne ve Instagram hesabı kullanıcı adı ile doğum tarihi merak ediliyor. Peki, Masterchef Nico kimdir? Masterchef yarışmacılarından Nico Sinan Dağdeviren hakkında merak edilen Masterchef Nico Sinan elendi mi, neden yok, nerede çalışıyor yanıtı haberimizde...

MASTERCHEF NICO SİNAN KİMDİR?

30 yaşında olan Nico Sinan, İstanbul'da yaşıyor ve aslen Sivaslıdır. 12 yıldır sokak lezzetleri üzerine bir dükkan işletiyor ve iki yıllık evli.

MASTERCHEF NICO SİNAN DAĞDEVİREN ELENDİ Mİ?

Masterchef Nico Sinan, bu seneki Masterchef yarışmasında yarışmaya devam ediyor.